Bruxelas busca reforçar resposta frente a crises sanitárias

A Comissão Europeia propôs destinar 9,4 bilhões de euros (em torno de 10,34 bilhões) para um novo programa da União Europeia (UE), de modo que o bloco consiga lidar melhor com as crises de saúde - informou a instituição nesta quinta-feira (28).

Durante a pandemia, "havia uma lacuna entre o que os cidadãos esperavam da UE e o que realmente podíamos fazer", disse a comissária europeia de Saúde, Stella Kyriakides a repórteres ao apresentar o novo programa.

Ao contrário da política comercial, as competências na Saúde na UE correspondem a cada país do bloco, como lembrou Bruxelas desde o início da pandemia, tentando coordenar uma resposta comum ao vírus.

Com o novo programa batizado de EU4Health, a Comissão tenta modificar a maneira como a UE administra a saúde. Para isso, Bruxelas propõe alocar 9,4 bilhões de euros no futuro orçamento comum.

Deste montante, 20 vezes superior ao proposto até agora pela Comissão no futuro Marco Financeiro Plurianual (MFP) 2021-2027, 7,7 bilhões de euros sairão do fundo de recuperação apresentado no dia anterior.

O objetivo do Executivo europeu é investir em "prevenção, preparação para crises, aquisição de medicamentos e equipamentos vitais, além de melhorar os resultados de saúde a longo prazo".

O programa também servirá para fortalecer o Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças e a Agência Europeia de Medicamentos, bem como monitorar a resposta sobre a produção de remédios na UE.

A pandemia do novo coronavírus trouxe à tona a dependência do bloco dos princípios ativos e de equipamentos médicos fabricados na China e na Índia. Bruxelas está preparando um plano de ação nesse sentido até o final do ano.