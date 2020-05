Ex-prefeito conservador de Teerã eleito presidente do Parlamento iraniano

O novo Parlamento do Irã elegeu nesta quinta-feira como presidente da Assembleia o ex-prefeito de Teerã Mohamad Bagher Ghalibaf, consolidando o poder dos conservadores antes das eleições presidenciais programadas para 2021.

A televisão estatal informou que Ghalibaf, 58 anos, obteve 230 dos 267 votos emitidos na eleição para o cargo, um dos mais importantes da República Islâmica.

Mohamad Bagher Ghalibaf foi candidato à presidência três vezes. Ele já foi chefe de polícia, integra a Guarda Revolucionária - o exército ideológico do Irã - e foi prefeito de Teerã de 2005 a 2017.

Sua eleição para comandar o Parlamento pende ainda mais a balança para o lado conservador, ante o presidente Hassan Rohani, considerado moderado, em um contexto de profunda recessão econômica, devido em parte às sanções americanas, e de tensões exacerbadas entre Teerã e Washington.

O presidente do Parlamento comanda a agenda da Assembleia, mas também é membro do Conselho Superior de Coordenação Econômica, assim como o presidente e o líder do Poder Judiciário.

Estabelecido em 2018 pelo líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, este conselho é a principal autoridade de gestão dos temas econômicos do país e tem como objetivo lutar contra as sanções americanas.