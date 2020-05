A decisão do governo dos Estados Unidos de revogar o status especial de Hong Kong devido a um temor sobre as liberdades na ex-colônia britânica é um ato de "barbárie", afirmou nesta quinta-feira o escritório do ministério chinês das Relações Exteriores no território.

Esta é decisão "mais bárbara, mais irracional e de maior vergonha", afirma o escritório em um comunicado, na primeira reação de um ministério do governo chinês.