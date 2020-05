Comunicado do Business Wire :NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION

A cidade de Austin e a NTT Corporation (NTT) anunciaram hoje suas intenções de fazerem parceria em um projeto piloto de Accelerate Smart que usará novas tecnologias para analisar padrões de tráfego, liberar o congestionamento e apoiar o planejamento comunitário em Austin.

A plataforma de dados Accelerate Smart da NTT, como também a infraestrutura modular de centros de dados para implementações avançadas, monitorarão questões relacionadas ao tráfego no centro da cidade usando dispositivos de Internet das coisas (Internet of Things, IoT) implantados nas interseções da Cesar Chavez Street com Trinity Street e Neches Street com 8th Street. O projeto cidade inteligente coletará dados relacionados ao tráfego e mobilidade através da contagem e classificação de veículos, como também ocorrências de veículos que andam pela contramão para fornecer notificações em tempo real e melhor informar como implementar soluções apropriadas para corresponder os padrões de tráfego.

"Estamos pilotando a NTT porque essas soluções têm o potencial para ajudar Austin a transformar digitalmente como as pessoas se movem com segurança pela cidade. Ao entender melhor os dados e efeitos causais dos problemas que observamos em áreas desafiadoras, podemos desenvolver soluções efetivas que atendem às necessidades da comunidade", disse Jason JonMichael, diretor adjunto da Smart Mobility, Austin Transportation. "A avaliação de dados é fundamental para alcançar nossa meta Visão Zero de eliminar fatalidades e lesões graves nas rodovias de Austin. Tecnologias inteligentes como esta nos ajudarão a priorizar melhorias para tornar nossas ruas mais seguras".

Usando a IoT, a NTT entregará à cidade alertas em tempo real e estatísticas de tráfego que melhoram predições e resultados para Austin. O serviço Accelerate Smart coletará e detectará dados, incluindo contagens e ocorrências da condução na contramão, para permitir que a cidade faça recomendações informadas para o planejamento de transporte eficiente alinhado com as iniciativas da Visão Zero.

O programa piloto foi projetado para fornecer implantação e operação automatizadas dos recursos necessários de tecnologia da informação e comunicação (TIC), desde dispositivos e redes até a nuvem. Isso permitirá que a cidade possa se concentrar em melhorar as condições de tráfego por meio de análises e dados de processos com mais eficiência, sem se preocupar com questões de implantação e otimização.

"Para Austin, a gestão de tráfego é um componente importante para minimizar os desafios do crescimento rápido e significativo", disse Akira Shimada, vice-presidente executivo sênior da NTT. Nossa solução Accelerate Smart ajudará Austin em suas buscas para alcançar metas de segurança do pedestre e o posicionará para a inovação contínua na melhoria das vidas de residentes e visitantes".

A solução Accelerate Smart da NTT foi desenvolvida como uma inciativa conjunta de todas as empresas operacionais globais da NTT. Ela usa uma rede distribuída segura como uma solução de plataforma desenvolvida na arquitetura inovadora Cognitive Foundation?, e também incorpora infraestrutura hiperconvergida e gateways IoT, como também software de virtualização que hospeda aplicações preditivas.

Seguindo o piloto inicial, a cidade de Austin e a NTT planejam avaliar a viabilidade de estender o piloto e potencialmente adicionar locais. Para saber mais sobre a solução Accelerate Smart da NTT, acesse o site da NTT DATA.

Sobre a NTT

A NTT acredita na resolução de problemas sociais por meio de nossas operações comerciais, aplicando a tecnologia para o bem. Ajudamos os clientes a acelerar o crescimento e inovar novos modelos de negócios digitais. Nossos serviços incluem consultoria de negócios digitais, tecnologia e serviços gerenciados para segurança cibernética, aplicativos, local de trabalho, nuvem, data center e redes, todos apoiados por nossa profunda experiência e inovação no setor.

Como um dos cinco principais fornecedores globais de tecnologia e soluções de negócios, nossas diversas equipes operam em 88 países e regiões e prestam serviços a mais de 190 deles. Atendemos a 85% das empresas da Fortune Global 100 e milhares de outros clientes e comunidades em todo o mundo. Para saber mais sobre a NTT, acesse www.global.ntt/.

