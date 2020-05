Comunicado do Business Wire :Delta-Q Technologies

Hoje, a Delta-Q Technologies (Delta-Q) apresenta seu mais recente carregador selado com o RQ350 para veículos elétricos e máquinas industriais.

The RQ350 is an expansion of Delta-Q's RQ Series offering OEMs a charging solution for lower power applications. (Photo: Business Wire)

Tendo encontrado um sucesso significativo no mercado com os carregadores da série IC classificados de 650 a 1200 watts, a Delta-Q focou-se em aplicações de baixa potência com seu novo carregador de 350 watts. Essa nova versão foi projetada e testada para atender aos níveis automotivos de confiabilidade do produto, melhorando o tempo de execução da máquina.

"O RQ350 é uma resposta às necessidades de nossos clientes em vários segmentos de aplicativos", diz Lloyd Gomm, vice-presidente de desenvolvimento de negócios. "Nossos clientes nos pediram para incluir nosso design de carregador de alta confiabilidade em aplicativos de carregamento de bateria de menor e maior capacidade. O RQ350 responde solidamente à necessidade anterior com um design bem pensado, oferecido a um preço acessível de OEM."

Projetado para aplicações exigentes, como máquinas de tratamento de piso, movimentadores de paletes, produtos de mobilidade eletrônica de duas rodas, equipamentos de energia externa e plataformas aéreas de trabalho móveis, o RQ350 oferece aos OEMs o design robusto e o conjunto de recursos flexíveis que eles esperam e apreciam dos carregadores de alta qualidade da Delta-Q. Desde o uso de um gabinete fundido sob pressão selado IP66 que pode tolerar ambientes severos de aplicações até a integração do barramento CAN, o Delta-Q oferece confiabilidade e flexibilidade de design aos OEMs que integram carregadores de bordo. O novo carregador possui proteção contra sobretensão da linha CA e é compatível com uma variedade de regulamentos mundiais, como UL, FCC B / CISPR-14 e UNECE R10.

O RQ350 também se beneficia da extensa biblioteca de perfis de carga validados da Delta-Q que podem ser especificados para cada carregador. Além disso, como a popular série IC, é possível fazer o download dos dados do ciclo do carregador e novos perfis de carregamento podem ser atualizados pelo OEM ou pelo cliente final.

As amostras de avaliação do carregador RQ350 estão disponíveis para os OEMs solicitarem agora. Visite https://delta-q.com/rq350.

Sobre a Delta-Q Technologies

A Delta-­Q Technologies, líder no fornecimento de soluções de recarga de baterias que aumentam o desempenho e a confiabilidade de veículos e equipamentos industriais elétricos, ajuda há mais de 20 anos fabricantes de equipamentos originais de nível 1 a eletrificarem seus produtos, e sua equipe de engenharia conta com uma experiência combinada de mais de 60 anos com programação de CAN e sistemas telemáticos. A empresa se tornou a fornecedora preferencial de muitos dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos elétricos, como carros de golfe, empilhadeiras, plataformas de trabalho aéreo, motocicletas e scooters, máquinas de limpeza de piso, além de veículos utilitários e recreativos. A Delta­-Q está sediada em Vancouver, Canadá, e possui presença local nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Para saber mais, acesse www.delta-q.com ou acompanhe as atualizações da empresa no Twitter e no LinkedIn.

