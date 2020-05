EUA cancela isenções que permitiam atividades nucleares no Irã

Os Estados Unidos cancelaram nesta quarta-feira (27) as isenções às sanções contra o Irã, que permitiam atividades nucleares civis no âmbito do acordo internacional de 2015 que o presidente Donald Trump abandonou.

"Hoje anunciamos o fim das isenções às sanções para todos os projetos nucleares do Irã", declarou o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, em um comunicado.

Com esta medida, os países que mantêm o acordo nuclear com a República Islâmica - Alemanha, França, Reino Unido, China e Rússia - e implicados nestes projetos correm o risco de ser sancionados por Washington.

Pompeo informou que a decisão responde à "política arriscada" do Irã de dar pequenos passos nucleares com o objetivo de pressionar os Estados Unidos a eliminar as sanções, o que estipula o acordo de 2015 que Washington abandonou.

"Esta escalada de ações é inaceitável e não posso justificar uma renovação das isenções", acrescentou o chefe da diplomacia americana.