Estados Unidos ultrapassam marca de 100 mil mortes pela COVID-19

Estados Unidos são o país com maior número de mortes e de casos confirmados de COVID-19 no mundo (foto: Angela Weiss/AFP) Estados Unidos atingem uma marca trágica durante a pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Nesta quarta-feira, o país passou de 100 mil mortes pela doença. Enquanto veem diminuir os números diários de óbitos e casos confirmados, relaxando as medidas de restrição e isolamento e ampliando a reabertura social e econômica, osatingem uma marca trágica durante a pandemia do). Nesta quarta-feira, o país passou depela doença.





Os estados que registraram mais óbitos pelo novo coronavírus são Nova York (29.339), Nova Jersey (11.339) e Massachusetts (6.473). De acordo com dados divulgados pelo jornal The New York Times, os Estados Unidos já somam 100.046 mortes no total.









Ao todo, já são mais de 1,7 milhão de norte-americanos infectados pelo novo coronavírus. O país é o que mais registrou casos e mortes pela doença em todo o mundo. O Brasil é o segundo em número de casos, com 391.222 pessoas infectadas (dados oficiais).





Por causa dos números no Brasil, já são 24.512 mortes, no último domingo, o governo dos Estados Unidos proibiu a entrada de viajantes que tenham passado por aeroportos brasileiros há menos de 14 dias.





Nessa terça-feira, os Estados Unidos registraram 657 mortes pelo novo coronavírus. Foi o terceiro dia consecutivo em que o país teve menos de 700 falecimentos confirmados.





Governos estaduais aumentaram testagem e se preparam para abertura econômica pós-lockdown (foto: Olivier Douliery/AFP) Mesmo com diminuição nos números oficiais, tanto Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) mostraram preocupação com uma possível segunda onda de contaminados.





Nos últimos dias, a maior parte dos estados norte-americanos têm registrado grande aumento de pessoas nas ruas. Há dois dias, o país teve o Memorial Day, feriado nacional em homenagem aos militares do país mortos em guerras.