Os Estados Unidos cancelaram nesta quarta-feira (27) as isenções às sanções contra o Irã, que permitiam atividades nucleares civis no âmbito do acordo internacional de 2015 que o presidente Donald Trump abandonou.

"Hoje anunciamos o fim das isenções às sanções para todos os projetos nucleares do Irã", declarou o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, em um comunicado.