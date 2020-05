Capital dos EUA começa seu desconfinamento nesta sexta-feira

A prefeita de Washington anunciou nesta quarta-feira que as medidas de confinamento em vigor na capital dos Estados Unidos começarão a diminuir a partir de sexta-feira, com a reabertura de restaurantes, cabeleireiros e outras empresas sob normas preventivas.

"O vírus ainda está em nossa cidade, em nossa região e em nosso país", disse Muriel Bowser, anunciando em entrevista coletiva a fase 1 do desconfinamento, que começou na sexta-feira, depois de 14 dias em que houve uma queda sustentada em contágios por COVID-19.

Em Washington, onde vivem cerca de 700.000 pessoas, centro administrativo do país e destino turístico, existem 8.406 infectados e 445 mortos pela pandemia do novo coronavírus.

"Quando começarmos a reabrir, será essencial que as pessoas usem máscaras, mantenham distância social e continuem a praticar uma boa higiene", acrescentou.

A prefeita decretou o fechamento de lojas não essenciais em 17 de março e, em seguida, o confinamento em 1º de abril.

Reuniões com mais de dez pessoas continuarão sendo proibidas nesta primeira fase de reabertura.

Restaurantes com espaço aberto poderão receber seus clientes no exterior, com um limite de seis clientes por mesa, que deve estar a pelo menos 1,8 m de distância entre elas.

Os cabeleireiros poderão receber clientes, mas somente com hora marcada.

"Eu sei que muitas pessoas estão ansiosas para cortar o cabelo, mas queremos que se lembre de fazer a sua parte para manter-se seguro e sua cabelereira ou barbeiro também", disse Bowser.

Parques, campos de golfe e tênis serão reabertos, mas as piscinas e áreas públicas de recreação permanecerão fechados.

Lojas consideradas não essenciais podem entregar pedidos na calçada e fazer entregas.

As lojas autorizadas a vender álcool foram mantidas abertas durante o confinamento.

O teletrabalho permanece "aconselhado" sempre que possível.

A capital dos Estados Unidos realiza tradicionalmente as celebrações do Dia da Independência em 4 de julho na esplanada do Mall, mas a prefeita reiterou que o desfile e os fogos de artifício tradicionais estão suspensos neste ano.