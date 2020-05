Editor de jornal da China critica postura dos EUA sobre Hong Kong

Editor do jornal Global Times, ligado ao Partido Comunista da China, Hu Xijin questionou nest quarta-feira, 27, em sua conta no Twitter, se os EUA enviariam tropas a Hong Kong, em meio às críticas do governo americano sobre a interferência de Pequim. Segundo ele, caso não sejam enviadas tropas, a "'poderosa' resposta não é mais que um blefe, não?", criticou.



Para o jornalista, cancelar o status especial alfandegário de Hong Kong não seria algo "poderoso" e a China já estava preparada há tempos para isso.



Em outra mensagem, Hu afirmou que os Estados Unidos "parecem ser os beneficiários" de tensões na fronteira entre a China e a Índia, criticando o presidente americano, Donald Trump.



"O presidente Trump finalmente sabe que China e Índia compartilham fronteiras", ironizou Hu. "Os EUA, porém, parecem ser os beneficiários da tensão fronteiriça China-Índia e parece que quer ver um conflito na fronteira entre nós. Povo indiano, vocês querem Washington como um mediador?", questionou.