Comunicado do Business Wire :Sisvel International S.A.

Sisvel International S.A. ("Sisvel") anunciou hoje que Mitsubishi Electric Corporation ("Mitsubishi Electric") assinou um contrato de licença de patentes para os Programas de Licenciamento VP9 e AV1 da Sisvel.

"Como uma empresa com uma longa tradição em pesquisa e desenvolvimento em tecnologias de codificação de vídeo, não é preciso dizer que respeitamos as posições de patentes de outros inovadores e que obtemos uma licença sob as patentes oferecidas pela Plataforma de Licenciamento de Codificação de Vídeos da Sisvel implementada em nosso produtos", disse Yoshimichi Shishido, Diretor Geral Sênior da Divisão de Licenciamento Corporativo da Mitsubishi Electric.

"Temos o maior respeito pela posição da Mitsubishi Electric e os recebemos como o primeiro licenciado de nossos grupos de patentes. Acreditamos que isto representa um forte sinal ao mercado e esperamos que outros implementadores de respeito sigam o exemplo da Mitsubishi Electric", disse Mattia Fogliacco, Presidente da Sisvel International S.A.

Do mesmo modo, a Sisvel também concedeu uma licença à empresa espanhola, Tremmen Tecnológica S.L. ("Tremmen Tecnológica") para os Programas de Licenciamento VP9 e AV1.

O Sr. Javier Galiana, Diretor Executivo da Tremmen Tecnológica, declarou: "A Tremmen Tecnológica respeita totalmente os direitos de propriedade intelectual e temos o prazer de ter assinado estes contratos de licença com a Sisvel. A Sisvel é uma das participantes mais respeitadas do setor de licenças, sendo que estas licenças darão à Tremmen Tecnológica acesso a estas importantes tecnologias de codificação de vídeos."

A Plataforma de Licenciamento de Codificação de Vídeos da Sisvel inclui dois programas de licenciamento oferecidos separadamente para patentes essenciais aos formatos de codificação de vídeos VP9 e AV1. A plataforma possui um total de 26 proprietários de patentes (quatorze para o grupo AV1 e doze para o grupo VP9), incluindo algumas das principais empresas de tecnologia do mundo que oferecem suporte a conteúdo de mídia. Mais informação está disponível em: https://www.sisvel.com/licensing-programs/audio-and-video-coding-decoding/video-coding-platform/introduction.

"Estamos extremamente satisfeitos em podermos agrupar esta distinta seleção de proprietários de patentes e ajudá-los a gerar um retorno justo de seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento, além de permitir que o mercado acesse facilmente as tecnologias representadas pelas patentes relevantes", concluiu Davide Ferri, Diretor Geral da Sisvel Technology Srl.

Mais detalhes sobre os termos e condições da Plataforma de Licenciamento de Codificação de Vídeos da Sisvel estão disponíveis em: https://www.sisvel.com/licensing-programs/audio-and-video-coding-decoding/video-coding-platform/license-terms ou na Sisvel, mediante solicitação das empresas que atualmente requerem uma licença.

Sobre a Sisvel

A Sisvel International S.A. é a holding do Sisvel Group. A Sisvel é líder mundial no fomento à inovação e na gestão de PI. O grupo identifica, avalia e maximiza o valor dos ativos de PI a suas parcerias em todo o mundo, oferecendo às empresas um fluxo de receita que pode ser reinvestido em inovação para geração de receitas futuras. A Sisvel tem mais de 35 anos de experiência na gestão de portfólios de patentes de sucesso, incluindo aqueles relacionados a padrões de compactação de áudios (áudios MP3 e MPEG), bem como padrões de transmissão e televisão digital terrestre mantidos pelo Projeto de Transmissão de Vídeo Digital. A Sisvel opera grupos de patentes e programas conjuntos de licenciamento nas áreas de comunicação móvel, rede local sem fio 802.11, codificação de vídeos, transmissão de vídeo digital, mecanismos de recomendação e acesso de banda larga a redes de dados.

Para mais informação, acesse: www.sisvel.com.

Interessados em obter mais informação sobre os grupos, entrem em contato com a Sisvel através dos seguintes endereços de e-mail: vp9@sisvel.com; ou av1@sisvel.com.

Informações básicas sobre o histórico das codificações de vídeos e por que é importante manter a inovação estão disponíveis em: www.playtherightfuture.com.

