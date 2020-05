Federação Francesa de futebol rejeita ampliar número de clubes na 2ª divisão

O Comitê Executivo da Federação Francesa de Futebol (FFF), reunido nesta quarta-feira (27), não autorizou ampliar de 20 para 22 o número de equipes da Ligue 2 (2ª divisão) na próxima temporada.

Na semana passada, os clubes haviam aprovado este projeto de ampliação, no qual Orleans e Le Mans se manteriam na segunda divisão e não teriam que ser rebaixados para a National 1 (3ª divisão). Contudo, o projeto precisava do aval da FFF.

"Os dois rebaixamentos regulamentários previstos na temporada 2019/2020 são mantidos e o campeonato da Ligue 2 seguirá com 20 clubes na temporada 2020/2021", informou a FFF em comunicado, rejeitando a decisão da assembleia geral da Liga de Futebol Profissional (LFP) francesa.

Le Mans e Orleans, 19º e 20º colocados da segunda divisão, estudam agora "os seguintes passos" a dar após uma decisão que consideram "injusta e cruel".

A temporada francesa 2019/2020, interrompida em meados de março devido à pandemia do coronavírus, foi suspensa definitivamente em 30 de abril, estabelecendo uma classificação final oficial com base na posição dos clubes no momento da pausa forçada das competições.

De acordo com a classificação final, o Paris Saint-Germain foi declarado campeão da primeira divisão, enquanto que Amiens e Toulouse foram rebaixados para a segunda divisão.