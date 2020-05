Presidente iraniano pede cooperação ao novo Parlamento de maioria conservadora

O presidente iraniano, Hassan Rohani, pediu nesta quarta-feira aos deputados do país uma cooperação com o governo, na sessão de abertura do novo Parlamento, formado após as eleições legislativas de fevereiro, vencidas pelos conservadores, contrários a sua política.

"Espero que no ano que resta a este governo (antes das eleições presidenciais de 2021) consigamos cooperar e trabalhar juntos", declarou Rohani na tribuna do "Majlis" (assembleia em persa).

A 11ª legislatura desde a instauração da República Islâmica em 1979 começa em um contexto no qual a atividade econômica do país, muito afetado pela pandemia do novo coronavírus, retorna progressivamente à normalidade.

No Parlamento, uma cadeira vazia foi deixada entre cada deputado, mas, de modo geral, os políticos não usavam máscara.

Rohani, que não pode disputar um novo mandato em 2021, pediu aos deputados, coletiva e individualmente, que coloquem "o interesse nacional acima dos interesses particulares, dos interesses de partido ou de circunscrição".

O presidente, considerado moderado, defendeu a ação de seu governo desde sua primeira eleição, em 2013, em um Parlamento onde a oposição conservadora e ultraconservadora é majoritária.

A assinatura, em Viena em 2015, do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano provocou otimismo sobre a economia e uma abertura do país ao mundo após anos de isolamento.

Mas esta perspectiva acabou com a retirada unilateral do tratado em 2018 dos Estados Unidos e o retorno das sanções econômicas contra Teerã.