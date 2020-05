Três dias de chuva impedem fim do confinamento e causa inundações no sul da Flórida

Moradores do sul da Flórida não aproveitaram a reabertura de restaurantes e de algumas praias, após dois meses de quarentena devido à pandemia, por conta de três dias seguidos de chuvas que alagaram Miami e outras cidades costeiras afetadas pelo aumento do nível do mar nesta terça-feira.

Habitantes da parte sul do estado americano receberam alertas de tempestades, tornados e inundações desde domingo, com as ruas alagadas e queda de eletricidade.

Nas redes sociais circulam imagens de carros com água chegando às janelas, pessoas usando caiaques pelas ruas de Miami e algumas até surfando, puxadas por uma corda amarrada em um veículo off-road.

Na noite de terça-feira, não havia relatos de danos.

A chuva arruinou o feriado prolongado do Memorial Day, celebrado na segunda-feira, e impediu a aglomeração de pessoas nos restaurantes recentemente reabertos e nas praias do Condado de Broward, ao norte de Miami.