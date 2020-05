México ultrapassa 8.000 mortes por COVID-19, o topo das estimativas oficiais

O México registrou nesta terça-feira (26) um total de 8.134 mortes por COVID-19, ultrapassando a marca máxima de 8.000 falecimentos prevista pelo governo durante o surto nos país.

Desde 28 de fevereiro, quando os três primeiros casos de infecção foram confirmados, até esta terça, 74.560 pessoas foram contaminadas no território mexicano, segundo dados oficiais.

"Não é surpresa que os casos continuem aumentando à medida que se acumulam", afirmou o subsecretário de Saúde, Hugo López-Gatell, na noite desta terça ao apresentar o balanço diário das consequências do vírus no país.

Os números deste relatório representam um aumento de 3.455 casos confirmados e mais 501 mortes em relação à segunda-feira

No final de abril, López-Gatell afirmou que a estimativa oficial era de que no México entre 6.000 e 8.000 pessoas morreriam por COVID-19, no pior cenário.

O México iniciou um retorno gradual às atividades econômicas em 15 de maio, e na próxima segunda-feira será ativada uma operação do governo federal para indicar por região quais atividades serão permitidas dependendo do grau de contenção de vírus alcançado pelas diferentes partes do país.