Peru registra recorde de 5.000 casos da COVID-19 em 24 horas

O Peru registrou mais de 5.000 novos casos confirmados da COVID-19 em 24 horas, um número diário recorde, totalizando cerca de 130.000 infecções em todo o país e mais de 3.780 mortes, informou o Ministério da Saúde nesta terça-feira (26).

Nas últimas 24 horas, o número total de casos confirmados alcançou 129.751 (5.772 a mais que na segunda-feira) e 3.788 óbitos (mais 159 ), de acordo com o último balanço emitido pelas autoridades de saúde.

Lima e o porto vizinho de Callao, onde vivem cerca de 10 milhões de pessoas, um terço da população peruana, registram 70% das infecções, quase 90.000 casos.

O Peru está há 72 dias em confinamento nacional obrigatório, sob toque de recolher noturno e fronteiras fechadas, entre outras medidas.

O Peru é o segundo país da América Latina com o maior número de casos, depois do Brasil, e o terceiro em mortes causadas pela pandemia, atrás do Brasil e do México.