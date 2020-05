Comunicado do Business Wire :Amazon Web Services

Hoje, a Amazon Web Services (AWS), uma empresa do grupo Amazon.com (NASDAQ: AMZN) e a Bundesliga alemã estrearão os dois primeiros Bundesliga Match Facts (Fatos de partida da Bundesliga) com tecnologia da AWS durante o jogo de destaque desta noite às 18h30 CET, entre Borussia Dortmund e Bayern Muenchen na televisão aberta em mais de 200 países. As duas novas estatísticas, média de posições e gols esperados (xGoals), fornecerão aos fãs informações mais profundas sobre o estilo de jogo pretendido por uma equipe, com base em análises em tempo real dos dados capturados a partir do rastreamento da localização dos jogadores em campo e na probabilidade de um jogador marcar um gol. A principal liga nacional de futebol da Alemanha aproveitará o conjunto incomparável de serviços em nuvem da AWS, incluindo aprendizado de máquina e análise, para introduzir estatísticas avançadas adicionais em 2020 e nas próximas temporadas. A AWS e a Bundesliga são os primeiros a fornecer essa combinação exclusiva de estatísticas avançadas em tempo real e análises de jogos para fãs de futebol em todo o mundo.

Os Bundesliga Match Facts são gerados pela coleta de dados dos feeds de vídeo de jogos ao vivo que são transmitidos para a AWS para análise e, em seguida, devolvidos para transmitir aos espectadores ao redor do mundo em tempo real como estatísticas. Essas estatísticas ajudam o público a entender melhor coisas como a estratégia envolvida na tomada de decisões em campo e a probabilidade de um gol para cada jogada. A partir de 26 de maio, as Posições médias estarão disponíveis nas transmissões futuras dos jogos da Bundesliga, enquanto o xGoals estará disponível nos jogos de destaque.

Uma ohada nos dois novos Bundesliga Match Facts powered by AWS

Posições médias (average positions):Agora, os fãs poderão ver o posicionamento dos jogadores de uma equipe em campo e obter informações sobre o estilo de jogo pretendido pela equipe. As Posições médias fornece novas informações com base em análises realizado nos dados capturados pelo rastreamento da localização média de um jogador no campo, que é exibida em tempo real. Este Bundesliga Match Fact permite que os espectadores identifiquem o momento atual em campo e entendam as mudanças táticas. A nova estatística ajudará a identificar se um time está se formando em um estilo de ataque ou defesa, pressionando o meio ou utilizando as laterais. Ao exibir a localização e a posição médias de cada jogador em tempo real, as Posições médias ajudam os fãs a entender as mudanças táticas à medida que o jogo avança.

xGoals: Usando o Amazon SageMaker, um serviço totalmente gerenciado para criar, treinar e implantar modelos de aprendizado de máquina, a Bundesliga agora pode avaliar a probabilidade de um jogador marcar um gol ao arremessar de qualquer posição no campo. A probabilidade de gol é calculada em tempo real para cada chute, a fim de fornecer aos espectadores informações sobre a dificuldade de um chute e a probabilidade de um gol. Para calcular a precisão do xGoals, os modelos de aprendizado de máquina foram treinados analisando 40.000 chutes históricos a gol, além de uma variedade de recursos derivados de dados posicionais, incluindo distância ao gol, ângulo ao gol, velocidade do jogador, número de defensores na linha de tiro e cobertura do goleiro.

"Na Bundesliga, podemos usar essa tecnologia avançada da AWS, incluindo estatísticas, analítica e aprendizado de máquina, para interpretar os dados e fornecer informações mais aprofundadas e melhor entendimento das decisões de frações de segundo em campo", disse Andreas Heyden, vice-presidente executivo de inovações digitais do DFL Group. "O uso dos Bundesliga Match Facts permite que os espectadores tenham uma visão mais profunda das principais decisões em cada partida".

"A AWS está ajudando a Bundesliga a melhorar a experiência de visualização de transmissão, fornecendo informações mais profundas sobre o jogo que não existia anteriormente", disse Andy Isherwood, vice-presidente e diretor administrativo AWS EMEA. "Com a AWS, a Bundesliga pode fornecer estatísticas em tempo real para prever jogadas e resultados futuros. Essas duas novas estatísticas são apenas o começo do que poderemos oferecer aos fãs de futebol, pois esperamos descobrir novas maneiras de educar, envolver e entreter os espectadores em todo o mundo."

Os fãs do futebol podem acompanhar todas as últimas ações da Bundesliga, com o Match Facts da AWS, em Bundesliga.com e através dos canais oficiais Facebook, Twitter e Instagram.

Sobre a Amazon Web Services

Por 14 anos, o Amazon Web Services tem sido a plataforma em nuvem mais abrangente e amplamente adotada no mundo. A AWS oferece mais de 175 serviços completos para computação, armazenamento, bancos de dados, redes, análises, robótica, aprendizado de máquina e inteligência artificial (AI), Internet das Coisas (IoT), mobilidade, segurança, híbrido, realidade virtual e aumentada (VR e AR ), desenvolvimento, implantação e gerenciamento de mídia e aplicativos de 76 zonas de disponibilidade (AZs) em 24 regiões geográficas, com planos anunciados para mais nove zonas de disponibilidade e mais três regiões da AWS na Indonésia, Japão e Espanha. Milhões de clientes - incluindo as startups que mais crescem, as maiores empresas e as principais agências governamentais - confiam na AWS para alimentar sua infraestrutura, tornar-se mais ágil e reduzir custos. Para saber mais sobre a AWS, visite aws.amazon.com.

Sobre a Amazon

A Amazon é orientada por quatro princípios: obsessão pelo cliente em vez de foco no concorrente, paixão por invenção, compromisso com a excelência operacional e pensamento de longo prazo. Avaliações de clientes, compras com um clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, tablets Fire, Fire TV, Amazon Echo e Alexa são alguns dos produtos e serviços pioneiros da Amazon. Para saber mais, acesse amazon.com/about e siga @AmazonNews.

Sobre a Bundesliga

A Bundesliga é a principal liga de futebol de associações profissionais da Alemanha. A liga foi fundada em 1963 e é composta por 18 equipes que atuam em um sistema de promoção e rebaixamento com a Bundesliga 2. A Bundesliga é transmitida pela televisão em mais de 200 países e é operada pela DFL Deutsche Fußball Liga.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

