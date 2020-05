Parlamento francês aprova 15 dias de licença por morte de um filho

Muriel Pénicaud, ministra do Trabalho francesa, disse que a morte de um filho é 'uma tragédia sem paralelo' (foto: Ludovic MARIN/AFP)

O Parlamento francês adotou por unanimidade, nesta terça-feira (26), o projeto de lei que prevê 15 dias de dispensa do trabalho por luto para os pais que perderem um filho.

O texto foi adotado por aclamação, com o apoio de todos os grupos, em um ambiente cheio de emoção e com algumas lágrimas. E ao fim, a votação foi

A morte de um filho é "uma tragédia sem paralelo" e as famílias devem ser acompanhadas "da melhor maneira possível", embora "nunca seja do tamanho do drama que existe", declarou a ministra do Trabalho francesa, Muriel Pénicaud, que acrescentou que esse problema "assume uma nova dimensão" no contexto da nova pandemia de coronavírus.

O texto estende os atuais cinco dias de licença atualmente previstos no Código do Trabalho para sete e cria uma "permissão de luto" fracionária de outros oito dias, que será assumida pela Previdência Social.

Essa permissão é estendida a freelancers e funcionários.

Da mesma forma, um subsídio será concedido às famílias em caso de morte de um filho a cargo, cujo valor será determinado por decreto.