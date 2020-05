Campeonato ucraniano de futebol será retomado no próximo fim de semana

A liga ucraniana de futebol será retomada no próximo final de semana, de acordo com as medidas graduais de confinamento decretadas pelo governo do país, anunciaram as autoridades do futebol nesta terça-feira.

A Federação Ucraniana de Futebol anunciou em comunicado que os jogos, suspensos desde meados de março devido à pandemia do novo coronavírus, serão retomados no dia 30 de maio.

Faltam nove rodadas para o final do campeonato.

A federação ucraniana informou que não poderá haver mais de 200 pessoas nos estádios em cada partida, portanto as arquibancadas não terão a presença de torcedores.

Além disso, todos os jogadores e árbitros terão que medir a temperatura antes dos jogos.

A Ucrânia registrou 21.584 infectados com a COVID-19.