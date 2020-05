Para EUA, plano de segurança chinês afeta papel de Hong Kong como centro financeiro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está "decepcionado" com os planos da China de impor uma lei de segurança em Hong Kong e tem dúvidas sobre o futuro do território como um centro financeiro global se Pequim for adiante, disse a porta-voz da Casa Branca nesta terça-feira (26).

É "difícil ver como Hong Kong pode continuar sendo um centro financeiro se a China assumir o controle", disse a assessora de imprensa Kayleigh McEnany, ressaltando que o aviso veio diretamente de Trump.

O Parlamento chinês apresentou na semana passada e tem a intenção de votar esta semana um projeto de lei de "segurança nacional" destinado a Hong Kong, visto amplamente como uma forma de anular o estatuto de semi-autonomia concedido à ex-colônia britânica quando sua devolução à China, em 1997.

O governo Trump já fez a ameaça de retirar o estatuto de comércio preferencial, outorgado por Washington a Hong Kong.

Pequim quer promulgar uma legislação que proíba a secessão independetista, a subversão, o terrorismo e a interferência estrangeira em Hong Kong após meses de protestos multitudinários, frequentemente violentos, a favor da democracia no ano passado.

Os ativistas em Hong Kong advertem que o projeto de Pequim é repressivo e significaria efetivamente o fim do status especial da antiga colônia britânica, onde as eleições, a imprensa livre e outras liberdades ajudam a torná-la capital financeira internacional, que rivaliza com Nova York e Londres.