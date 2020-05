Comunicado do Business Wire :Smiths Medical

A Smiths Medical anunciou hoje que se uniu a diversos outros fabricantes mundiais de respiradores na Ventilator Training Alliance (VTA), para promover acesso de prestadores médicos da linha de frente a um acervo centralizado de materiais de treinamento sobre respiradores. O conteúdo pode ser encontrado em um aplicativo móvel, administrado pela Allego.

"A Smiths Medical tem orgulho de participar da VTA e oferecer treinamento sobre nossos respiradores pelo aplicativo da Allego", declarou Jeffrey Hohn, vice-presidente de excelência global comercial e de produtos, estratégia e fusões e aquisições da Smiths Medical. "Melhorar a assistência à saúde em todo o mundo é a base de nossa missão. Neste período tão difícil, compreendemos que profissionais de saúde precisam rapidamente de informações sobre respiradores, e o aplicativo permite a rápida prestação do tratamento correto aos pacientes".

O aplicativo da VTA proporciona materiais de treinamento sobre respiradores das empresas integrantes da aliança a terapeutas respiratórios, enfermeiros e outros profissionais médicos. O aplicativo inclui tutoriais em vídeo, manuais instrucionais e guias para a solução de problemas que ajudam a tratar de pacientes com problemas respiratórios relacionados ao COVID-19.

Os respiradores desempenham um papel fundamental na gestão de pacientes que necessitam de assistência respiratória devido a alguma doença grave, como é o caso do COVID-19. A velocidade e a facilidade de acesso a treinamentos sobre esses equipamentos podem beneficiar diretamente a saúde dos pacientes durante a crise de COVID-19.

O conteúdo disponível no aplicativo da VTA pode ser acessado por dispositivos iOS e Android - mesmo em locais com pouco ou nenhum acesso a uma rede Wi-Fi - ou por um navegador de internet convencional. O aplicativo oferece a profissionais de saúde legendas em diversos idiomas e áudio do conteúdo pelo dispositivo móvel, enquanto realizam outras atividades.

Como acessar a central de conhecimento da Ventilator Training Alliance

O aplicativo é fornecido gratuitamente a profissionais médicos. O aplicativo da central de conhecimento da Ventilator Training Alliance está disponível para download na App Store da Apple ou na loja Google Play, e a central pode ser acessada em qualquer navegador de internet.

Sobre a Ventilator Training Alliance

A Ventilator Training Alliance oferece a profissionais médicos um acervo de materiais de treinamento e sobre produtos. Criada a partir de uma parceria entre as fabricantes de respiradores Dräger, GE Healthcare, Getinge, Hamilton Medical, Medtronic, Nihon Kohden, Smiths Medical e Philips, e fornecida pela Allego, a central de conhecimento oferece acesso móvel e gratuito a tutoriais em vídeo, manuais instrucionais e outros materiais de treinamento sobre equipamentos essenciais, para ajudar médicos a tratar de pacientes com problemas respiratórios relacionados ao COVID-19.

Se sua empresa for uma fabricante de respiradores e quiser integrar a aliança, envie sua solicitação por e-mail a: VTA-Join@allego.com.

Sobre a Smiths Medical

Fornecedora líder de dispositivos e equipamentos médicos especializados para mercados globais e direcionada aos segmentos de administração de medicamentos, cuidados vitais e dispositivos de segurança. Para mais informações, acesse www.smiths-medical.com.

Sobre o Smiths Group

Empresa global de tecnologia em operação há quase 170 anos, fornece produtos e serviços aos mercados de tecnologia médica, segurança e defesa, indústrias em geral, energético, espacial e aeroespacial comercial em todo o mundo. O Smiths Group plc emprega aproximadamente 23 mil colaboradores em mais de 50 países, e suas ações são negociadas na Bolsa de Valores de Londres. Para obter informações adicionais, acesse www.smiths.com.

Contato da Smiths Medical para a mídia emmedia.relations@smiths-medical.comou com Vanessa Krier em 763-383-3299.

