Comunicado do Business Wire :Rockwell Automation, Inc.

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) anunciou hoje o lançamento de seu Relatório de Responsabilidade Corporativa (Corporate Responsibility Report, CRR), que destaca os esforços empreendidos pela empresa em 2019. O CRR reflete o compromisso da Rockwell Automation de posicionar práticas de responsabilidade e sustentabilidade corporativa no centro de sua abordagem com relação a clientes, funcionários e comunidades. Líder mundial em automação industrial e transformação digital, a Rockwell Automation busca ser a principal interlocutora no espaço de responsabilidade e sustentabilidade corporativa. O CRR 2019 destaca as iniciativas bem-sucedidas da empresa para seguir oferecendo um ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo a seus funcionários, ajudar os clientes a reduzir as emissões e a geração de resíduos, e atuar como catalisador de progresso em comunidades locais.

Juntamente com a publicação do CRR 2019, a Rockwell Automation lançou hoje uma nova central de conteúdo sobre responsabilidade corporativa. A central de conteúdo sobre responsabilidade corporativa da Rockwell Automation disponibilizará novas matérias e atualizações sobre seu progresso em responsabilidade corporativa, ao longo de todo o ano.

"Temos nos concentrado em ajudar nossos clientes a ser mais produtivos e sustentáveis desde nossa fundação, há mais de um século, e sinto especial orgulho do progresso destacado em nosso Relatório de Responsabilidade Corporativa 2019", afirmou Blake Moret, presidente do conselho e CEO da Rockwell Automation. "Vivemos em um mundo que jamais será o mesmo após o COVID-19, e a dedicação à saúde e à segurança de nossos colaboradores, clientes e comunidades é nossa maior prioridade. Seguimos fiéis a nosso compromisso de ampliar as possibilidades humanas, dentro e fora da empresa".

O CRR 2019 da Rockwell Automation apresenta poderosos exemplos do benefício oferecido pela empresa nos três pilares de sua estratégia de responsabilidade e sustentabilidade corporativa. Estão entre os destaques do documento:

-- Clientes sustentáveis: Em 2019, a Rockwell Automation ajudou uma organização sem fins lucrativos a combater a desnutrição em todo o mundo, ao criar processos de ponta automatizados que possibilitaram que a organização alimentasse muito mais pessoas. Somente em 2019, a organização obteve 20% de crescimento em sua capacidade de fabricação. Na Ásia-Pacífico, a Rockwell Automation trabalhou com uma empresa de energia renovável na costa da Austrália, para ajudar a região a suprir suas necessidades de geração elétrica. A Rockwell Automation instalou para isso uma nova "Central de Hidroenergia", que alterna para energia solar e eólica 100% renovável quando as condições permitem.

-- Empresa sustentável: Em 2019, a Rockwell Automation reciclou ou reutilizou 8.500 toneladas das 9.900 toneladas que gerou de resíduos. Além disso, a organização alcançou uma taxa de segurança de trabalhadores de 0,37 caso por 100 funcionários, superando sua meta de 0,40 caso por ano. A Rockwell Automation obteve pontuação perfeita no Índice de Igualdade Corporativa da Human Rights Campaign e foi reconhecida como uma da Empresas Mais Éticas do Mundo pelo Ethisphere Institute.

-- Comunidades sustentáveis: As doações da Rockwell Automation em 2019 totalizaram quase US$ 9 milhões, com foco em programas de educação das disciplinas STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática), talentos e igualdade, assistência humanitária e recuperação de desastres. Além da ajuda em espécie, os funcionários da Rockwell Automation orientaram 221 equipes globais por meio do programa Para inspiração e reconhecimento da ciência e da tecnologia (For Inspiration and Recognition of Science & Technology, FIRST), uma iniciativa que inspira jovens a se tornarem líderes nos campos da ciência e da tecnologia. Na América do Norte, a Academia de Fabricação Avançada (Academy of Advanced Manufacturing, AAM) da Rockwell Automation oferece formação técnica que capacita veteranos militares para carreiras de sucesso após o término de seus serviços às Forças Armadas.

"A abordagem da Rockwell Automation com relação à responsabilidade corporativa não é estática e se adapta permanentemente para superar os desafios em constante evolução que enfrentamos e produzir uma diferença duradoura no mundo", declarou Majo Thurman, diretor de saúde, segurança e meio ambiente (SSMA) da Rockwell Automation. "Como parte de nossa abordagem em evolução, analisamos e definimos novas metas ambientais, atualizamos e refinamos nossas prioridades de responsabilidade corporativa, e nos envolvemos com nossas importantes partes interessadas para entender onde e como podemos fazer a maior diferença".

