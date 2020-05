A tcheca Petra Kvitova, bicampeã de Wimbledon, admitiu nesta terça-feira (27) que o cancelamento do Grand Slam londrino por causa da pandemia do coronavírus a deixou "bastante desolada", em declarações à AFP em meio à disputa de um torneio em Praga, do qual participam as melhores tenistas do país.

"De todos os cancelamentos, saber que Wimbledon foi cancelado foi uma notícia dura para mim", declarou a atual 12ª colocada do ranking mundial.

"Não digo que chorei ao saber da notícia, mas me deixou bastante desolada. Acredito que o motivo é claro", completou a tenista de 30 anos, campeã de Wimbledon em 2011 e 2014.

Kvitova participa de um torneio em Praga sem público e sob fortes medidas sanitárias ao lado das melhores tenistas do país da República Tcheca.

Tanto o circuito profissional masculino (ATP) como o feminino (WTA) estão suspensos desde meados de março até pelo menos final de junho em função da pandemia do coronavírus, embora alguns pequenos torneios de exibição começam a ser organizados pelo mundo, permitindo aos tenistas retomarem o ritmo de jogo aos poucos.