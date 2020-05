A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) alertou nesta terça-feira que a transmissão da COVID-19 "ainda está se acelerando" no Brasil, no Peru e no Chile e pediu para que esses países não relaxem as medidas para conter a pandemia na região.

"Na América do Sul, estamos particularmente preocupados que o número de novos casos relatados na semana passada no Brasil tenha sido o mais alto em um período de sete dias desde o início do surto. Tanto o Peru quanto o Chile também estão relatando uma alta incidência, um sinal de que a transmissão ainda está acelerando nesses países", disse a diretora da Opas Carissa Etienne, enfatizando que "agora não é hora de relaxar as restrições".