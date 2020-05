J.K. Rowling publica online conto para as crianças confinadas

A escritora britânica J.K. Rowling, autora da saga Harry Potter, anunciou nesta terça-feira (26) que publicará gratuitamente online um romance escrito dez anos atrás para entreter as "crianças confinadas".

A partir desta terça e até 10 de junho, um ou mais dos 34 capítulos de "The Ickabog" serão publicados diariamente em um site.

"Escrito para ser lido em voz alta, 'The Ickabog' é um conto de fadas ambientado em um país imaginário e não tem nada a ver com o resto da obra de J.K. Rowling", diz em comunicado, assegurando que a história é destinada a "crianças de 7 a 9 anos, mas pode ser desfrutada por toda a família".

Rowling escreveu o conto há mais de dez anos para ler para seus próprios filhos antes de dormir.

"A ideia de 'The Ickabog' veio à minha mente quando eu ainda escrevia 'Harry Potter', queria publicá-la mais tarde", explica a escritora em seu site.

Mas a romancista britânica finalmente decidiu se afastar da literatura infantil por um tempo, deixando o rascunho coberto de poeira "no sótão por uma década".

No entanto, "em um jantar há algumas semanas, tive a ideia de tirá-la do sótão e publicá-la gratuitamente para as crianças confinadas", explica.

Convencida pelo "entusiasmo comovente" de seus filhos agora adolescentes, a autora decidiu disponibilizá-la para "as crianças confinadas que precisam de distração durante esse período estranho e difícil pelo qual estamos passando".

Várias traduções também estarão disponíveis "em breve", de acordo com o comunicado.

A partir de novembro, a história estará disponível em formato de livro impresso, audiolivro ou ebook.

Segundo o comunicado, os lucros das vendas serão doados integralmente a "projetos para ajudar grupos particularmente afetados pela pandemia".