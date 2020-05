Comunicado do Business Wire :Nordson EFD

Nordson EFD,uma empresa Nordson (NASDAQ: NDSN), o principal fabricante de sistemas de dosagem de fluidos de precisão do mundo, apresenta o software OptiSure? Automated Optical Inspection (AOI) e o laser confocal como complementos de seus robôs de dispensação guiados por visão.

Os complementos do OptiSure AOI fornecem garantia óptica da precisão do depósito de fluidos e integram-se perfeitamente ao DispenseMotion proprietário do software Nordson EFD?. Usando os sistemas de visão existentes dos robôs para verificar larguras e diâmetros de depósitos de fluidos, o software AOI determina se os requisitos de dispensação foram atendidos. O feedback constante em circuito fechado fornece dados de controle de qualidade automatizado (QC), economizando tempo e custo dos fabricantes.

"A garantia óptica da precisão do depósito de fluidos em uma solução pronta para uso é uma mudança de jogo para nossos clientes", afirmou Johnathan Titone, gerente global de linha de produtos para sistemas de distribuição automatizados da Nordson EFD. "Vimos uma necessidade no mercado de integrar dispensação automatizada e AOI e temos o prazer de fornecer uma solução líder de mercado".

Quando emparelhado com o laser confocal OptiSure, o software AOI mede a altura de um depósito de fluido, além da largura e diâmetro - fornecendo verificação de depósito 3D. O feedback instantâneo da qualidade elimina a necessidade de adquirir equipamentos adicionais de CQ, aumentando a confiança e a confiança do cliente.

Além disso, o laser confocal detecta medições da altura do depósito, independentemente da transparência do fluido, o que às vezes pode distorcer os dados de qualidade. A interface intuitiva e fácil de usar do software DispenseMotion reduz bastante o tempo de treinamento do operador - oferecendo uma enorme economia de tempo quando comparada às estações AOI padrão que requerem treinamento e programação extensivos.

Para obter mais informações, visite Nordson EFD na web em nordsonefd.com/OptiSure, linkedin.com/company/nordson-efd, e-mail via info@nordsonefd.com ou ligue +1 401.431.7000 ou 800.556.3484.

Sobre a Nordson EFD

A Nordson EFD projeta e fabrica sistemas de distribuição de fluidos de precisão para processos de montagem de bancada e linhas de montagem automatizadas. Ao permitir que os fabricantes apliquem a mesma quantidade de adesivo, lubrificante ou outro fluido de montagem em todas as peças, sempre, os sistemas de dispensação da EFD estão ajudando empresas de uma ampla variedade de indústrias a aumentar o rendimento, melhorar a qualidade e reduzir seus custos de produção. Outros recursos de gerenciamento de fluidos incluem barris de seringa e cartuchos de alta qualidade para a embalagem de materiais de um e dois componentes, juntamente com uma ampla variedade de conexões, acopladores e conectores para controlar o fluxo de fluidos em ambientes médicos, biofarmacêuticos e industriais. A empresa também é líder na formulação de pastas de solda especiais para aplicações de dispensação e impressão na indústria eletrônica.

Sobre a Nordson Corporation

A Nordson cria, fabrica e comercializa produtos e sistemas diferenciados usados para dispensar e processar adesivos, revestimentos, polímeros, selantes e biomateriais; e para gerenciar fluidos, testar e inspecionar a qualidade, tratar superfícies e curar. Esses produtos são suportados com ampla experiência em aplicativos e vendas e serviços globais diretos. Atendemos a uma ampla variedade de mercados finais não duráveis, duráveis e tecnológicos, incluindo embalagens, não tecidos, eletrônicos, médicos, eletrodomésticos, energia, transporte, construção civil e montagem e acabamento geral de produtos. Fundada em 1954 e sediada em Westlake, Ohio, a empresa possui escritórios de operações e suporte em mais de 30 países. Visite Nordson na web em nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp ou facebook.com/nordson.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200526005047/pt/

Nordson EFD Global Natalie Tomasso Especialista em comunicação de marketing +1-401-431-7173 (USA) natalie.tomasso@nordsonefd.com Europa +44 (0) 1582 666334; infoefd.europe@nordsonefd.com China +86 (21) 3866 9006; china@nordsonefd.com Japão +81 (03) 5762 2760; japan@nordsonefd.com Coréia +82 (31) 7368321; korea@nordsonefd.com Sudeste Asiático +65 6796 9522; sin-mal@nordsonefd.com India +91 80 4021 3600; india@nordsonefd.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.