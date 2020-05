Exército americano diz que Rússia enviou aviões de combate à Líbia

A Rússia enviou recentemente aviões de combate à Líbia para apoiar mercenários que lutam ao lado das forças do marechal Khalifa Haftar no conflito que abala o país africano, acusaram nesta terça-feira (26) as Forças Armadas dos Estados Unidos.

"A Rússia está claramente tentando pender a balança a seu favor na Líbia", condenou o comandante geral das forças americanas na África, Stephen Townsend, em um comunicado de sua sede em Stuttgart, na Alemanha.

"Como fez na Síria, estende seu controle militar na África usando grupos de mercenários apoiados pelo Estado, como o grupo Wagner", acrescentou, o que violaria o embargo da ONU às armas no país e as promessas de não intervenção no conflito interno.

Os caças russos de quarta geração "chegaram à Líbia a partir de uma base aérea russa depois de transitarem pela Síria, onde acreditamos que foram repintados para esconder sua origem russa", informou o comando americano na África.

"Observamos todas as etapas da implantação de caças russos na Líbia", acrescentou, enfatizando que as aeronaves provavelmente pretendiam "aportar apoio aéreo e capacidade ofensiva ao grupo Wagner".

O marechal Haftar lidera uma ofensiva há mais de um ano para tomar Trípoli, no oeste da Líbia, onde está sediado o Governo de União Nacional (GNA), apoiado pela ONU.

Mas os combates pararam no sul da capital, e o lado de Haftar registrou várias derrotas nas últimas semanas.

A Rússia sempre negou qualquer intervenção no terreno.

No entanto, no início deste mês, um relatório de especialistas da ONU confirmou a presença na Líbia de mercenários do grupo Wagner, apontado como sendo próximo ao presidente russo Vladimir Putin.

Atualmente, centenas de mercenários estão posicionados no país, segundo o GNA.

As forças americanas estimam que está em preparação "uma nova campanha aérea" com "pilotos mercenários russos voando em aeronaves fornecidas pela Rússia para bombardear os líbios" e assumir o controle das bases aéreas costeiras.

Os dois poderes rivais na Líbia são apoiadas por diferentes potências estrangeiras.

Os Emirados Árabes Unidos e a Rússia apoiam o lado de Haftar, enquanto a Turquia intervém militarmente a favor do GNA.

Graças ao crescente apoio de Ancara, as forças do GNA encadearam uma série de sucessos militares nas últimas semanas.