Comunicado do Business Wire :Blue Ocean Robotics

Hoje, Blue Ocean Robotics anunciou que foi selecionada por Frost & Sullivan por seu prêmio de "Melhor Prática de Liderança em Produtos para Robôs de Serviço Profissional Europeu 2020". O reconhecimento foi obtido principalmente com base no trabalho da empresa com a subsidiária UVD Robots, que combina tecnologia robótica autônoma com luz ultravioleta para desinfetar vírus como o COVID-19.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200526005128/pt/

The self-driving disinfecting UVD Robots have been rolled out to more than 50 countries worldwide, to date, with great success. "Before we received the UVD robot, six doctors at our hospital in Sardinia had been infected with coronavirus," says Christiano Huscher, chief surgeon at Gruppo Poloclinico Abano, which operates a number of private hospitals in Italy and recently began using UVD robots. ¨Since we started using the robots two months ago to disinfect, we haven't had a single case of COVID-19 among doctors, nurses or patients." (Photo: Business Wire)

Foi provado que uma subsidiária da solução inovadora da Blue Ocean Robotics, com sede na Dinamarca, UVD Robots, elimina patógenos em 10 a 15 minutos em um quarto de paciente. Os robôs desinfetantes autônomos da empresa foram lançados em mais de 50 países em todo o mundo até o momento.

"Ser reconhecido pela Frost & Sullivan com o 'Best Practice Award' presta homenagem ao coração, paixão e impulso que dedicamos à criação de inovação, desenvolvimento e sucesso comercial", disse Claus Risager, CEO da Blue Ocean Robotics. "Estamos muito orgulhosos de desenvolver robôs que não apenas ajudam a resolver os problemas do mundo, mas também são investimentos sólidos e lucrativos para nossos proprietários."

Os Prêmios de Melhores Práticas da Frost & Sullivan são apresentados a empresas que incentivam um crescimento significativo em seus setores, identificaram tendências emergentes antes de se tornarem padrão no mercado e criaram tecnologias avançadas para catalisar e transformar setores.

"O principal produto da Blue Ocean Robotics, UVD Robots, permite, especialmente, a redução da transmissão de doenças em hospitais matando 99,99% das bactérias e micro-organismos", disse Rohit Karthikeyan, gerente de indústria da Frost & Sullivan. "É o primeiro e único robô móvel autônomo que desinfeta uma variedade de superfícies usando a luz UV-C, proporcionando utilidade superior às soluções concorrentes. Exclusivamente, o robô UVD pode ser facilmente controlado com um tablet."

Sobre a Blue Ocean Robotics

Blue Ocean Robotics desenvolve, produz e vende robôs de serviço profissional nos setores de saúde, hospitalidade, construção, agricultura e outros mercados globais. O portfólio de robôs inclui as marcas; UVD Robots, um robô móvel para desinfecção; GoBe Robots, um robô de telepresença móvel para comunicação; e PTR Robots, um robô móvel para manuseio e reabilitação segura do paciente. Cada robô é colocado em sua própria empresa subsidiária, tornando a Blue Ocean Robotics a primeira fábrica de empreendimentos de robôs do mundo.

Para download do kit de imprensa clique aqui.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200526005128/pt/

Merima Cikotic Blue Ocean Robotics +45 71-99-56-06 mc@blue-ocean-robotics.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.