Reino Unido teria mais de 46.000 mortes por coronavírus

O Reino Unido registrou mais de 46.000 mortes atribuídas ao coronavírus em meados de maio, um número muito superior ao saldo das autoridades de saúde - apontam dados publicados pelo Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) nesta terça-feira (26).

De acordo com o ONS (na sigla em inglês), em 15 de maio, houve 42.173 mortes na Inglaterra e no País de Gales, tendo a COVID-19 como causa comprovada, ou suspeita. Na Escócia, foram relatadas 3.546 mortes relacionadas à pandemia até 17 de maio e, na Irlanda do Norte, 664, até 20 de maio, conforme o mesmo órgão.

Divulgados semanalmente, estes números diferem dos saldos diários do governo, que consideram apenas as mortes de pessoas que deram positivo para a COVID-19: na segunda-feira, eram quase 37.000.

Desde o início da pandemia, a sobremortalidade - o número de mortes adicionais em comparação com a média dos anos anteriores - foi de quase 60.000.

Os dados do ONS mostram, no entanto, que as mortes por coronavírus estão em declínio. Na semana que terminou em 15 de maio, 3.810 óbitos foram registrados na Inglaterra e no País de Gales, o menor número semanal em um mês e meio.

Para combater a disseminação do coronavírus, o governo Boris Johnson declarou confinamento no final de março. A medida começará a ser revertida em 1o de junho, com a reabertura das escolas primárias e, duas semanas depois, dos negócios não essenciais.

Os setores de bares e restaurantes, hotelaria e serviços, como salões de beleza, terão de esperar até julho.