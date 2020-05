Rússia registra novo recorde de mortos em 24h por COVID-19

A Rússia registrou 174 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas - anunciaram as autoridades nesta terça-feira (26), um novo recorde, apesar da diminuição no número de contágios.

Ao todo, morreram 3.807 pessoas, dos 362.342 casos registrados. A Rússia é o terceiro país do mundo em número de infecções, atrás dos Estados Unidos e do Brasil.

O número de novos casos se estabilizou e começou a cair um pouco. Com isso, as autoridades começaram a reduzir as medidas de confinamento em algumas partes do território.

Conforme dados oficiais, 8.915 novos casos de coronavírus foram registrados nas últimas 24 horas, e 12.331 pessoas foram declaradas recuperadas - outro recorde diário.

Na segunda-feira, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, reapareceu no Kremlin. Seu porta-voz, Dmitri Peskov, anunciou que recebeu alta do hospital, onde estava internado desde maio por COVID-19, e que voltará ao trabalho de casa.