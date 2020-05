Jimmy Cobb, o baterista de jazz americano que participou do lendário álbum de Miles Davis "Kind of Blue" (1959), morreu aos 91 anos, informou a imprensa americana.

Sua esposa Eleana Cobb disse à rádio NPR que o músico faleceu de câncer de pulmão no domingo em sua casa em Manhattan, Nova York.

"Kind of Blue" é considerado por críticos e fãs como um dos maiores álbuns de jazz de todos os tempos. É também o disco mais vendido na história do jazz (mais de 4 milhões de cópias).

Cobb era o único integrante vivo do grupo de seis músicos reunidos na primavera de 1959 pelo lendário trompetista Miles Davis para gravar "Kind of Blue" em dois dias em uma antiga igreja na rua 30, em Nova York, transformada em estúdio pela Columbia Records.

"Ninguém poderia imaginar que, 50 anos depois, isso continuaria", disse Jimmy Cobb à AFP em 2009, pelo quinquagésimo aniversário do lançamento do álbum.

"Miles chegou com apenas algumas ideias em um pedaço de papel. Tivemos que trabalhar para desenvolver esse pouco, mas foi fácil", contou na época.

É preciso dizer que Miles, já famoso aos 32 anos, conseguiu reunir alguns dos maiores nomes do jazz.

Além de Cobb, havia dois saxofonistas, John Coltrane e Julian "Cannonball" Adderley, dois pianistas, Bill Evans e Wynton Kelly, e o baixista Paul Chambers.

Uma única tomada foi suficiente para a maioria das músicas, incluindo as famosos "So What" e "Flamenco Sketches".

"Miles", dizia Cobb, "achava que a primeira tomada sempre era a melhor".

Resultado: música fascinante, um dos primeiros exemplos de jazz "modal", baseado no modo, em vez da progressão de acordes para a harmonia, permitindo maior liberdade melódica.

E uma gravação classificada pela revista Rolling Stone como a 12º entre as 500 maiores de todos os tempos e em todos os estilos de música.

"Foi apenas mais uma ótima gravação de Miles Davis, onde todo mundo tocou bem", lembrou Cobb, cuja música favorita era "Freddie Freeloader", em tons de blues.

Cobb, que acompanhou os cantores Billie Holliday e Dinah Washington, tocou novamente com Miles Davis (1926-1991), a quem deixou alguns anos depois para formar seu próprio trio com Chambers e Kelly.