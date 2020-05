Com quase 124.000 casos de coronavírus, Peru chega ao 'achatamento da curva' de infectados

O Peru chegou perto de atingir nesta segunda-feira (24) os 124.000 casos positivos do coronavírus, depois de registrar 4.020 novas infecções nas últimas 24 horas, um número que agora deve começar a diminuir gradualmente, segundo o governo.

De acordo com Ministério da Saúde, o país possui 123.979 portadores da COVID-19, com 3.629 falecidos, após os 173 óbitos comunicados nas últimas 24 horas.

"O Peru já entrou no 'achatamento da curva' que registra a expansão da epidemia, esse platô não é plano, mas irregular, mas a tendência é de uma diminuição gradual e lenta", afirmou o presidente Martín Vizcarra em entrevista coletiva.

Por sua parte, o ministro da Saúde, Víctor Zamora, indicou que o país está no pico do contágio de vírus e agora o número de novos casos diários deve diminuir gradualmente, depois de 71 dias de confinamento .

"O Peru atingiu um platô e está diminuindo gradualmente. Reduzimos substancialmente o nível de contágio na população e é isso que nossos dados mostram", disse Zamora.

Lima e o porto vizinho de Callao, onde vive um terço da população peruana, registram quase 70% das infecções de todo o país.

O Peru impôs medidas de confinamento e fechamento das fronteiras em 16 de março, quando havia 86 casos de coronavírus em todo teritório.

O país é o segundo da América Latina com o maior número de casos, depois do Brasil, e o terceiro em mortes causadas pela pandemia, atrás do Brasil e do México.

O governo peruano prorrogou o confinamento obrigatório até 30 de junho.