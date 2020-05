Tóquio deixa estado de emergência; Espanha altera contagem de óbitos

Além de Tóquio, outras prefeituras que encerraram seus períodos de emergência foram Kyoto, Hyodo, Osaka e Hokkaido (foto: Philip Fong/AFP)

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, determinou nesta segunda-feira, 25, a liberação das últimas cinco regiões do país que ainda estavam sob estado de emergência por conta da pandemia do novo coronavírus, entre elas a capital, Tóquio. As outras prefeituras que encerraram seus períodos de emergência foram Kyoto, Hyodo, Osaka - essas três vizinhas de Tóquio - e Hokkaido.

Abe alertou que, no pior cenário futuro da pandemia, o governo japonês poderá retomar o estado de emergência em regiões atingidas pela covid-19.



Ao todo, a doença já infectou 16.550 pessoas no Japão e matou outras 820, segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins.



País da Ásia oriental com o maior número de óbitos após a China e suas regiões administrativas, a Indonésia reportou hoje um acréscimo de 479 novos casos de coronavírus e 19 mortes, elevando o total para 22.750 e 1.391, respectivamente. Ainda na Ásia, entre as regiões sob domínio chinês, Cingapura confirmou mais 344 casos, somados ao total de 31.960 infectados.



A Espanha alterou os critérios de registro do número de óbitos causados pela pandemia de covid-19 e, com isso, o país passou a registrar 26.834 mortes, quase 2 mil a menos que o número reportado no último domingo (24), de 28.752.



Os números atuais já contabilizam as 50 mortes desta segunda-feira, que foram registradas junto aos 132 novos casos confirmados pelo governo espanhol.



A Espanha já somou 235.400 infectados por covid-19, segundo dados oficiais. O país europeu ainda anunciou nesta segunda que irá suspender, a partir de 1 de julho, a obrigatoriedade de turistas estrangeiros respeitarem um período de quarentena de 14 dias.



Segundo país com a maior taxa de óbitos no mundo, o Reino Unido adicionou mais 1.625 casos de coronavírus à sua contagem de infectados iniciada no início da pandemia, que agora chega a 261.184. Quanto ao número de óbitos, o governo britânico registrou, até a madrugada desta segunda-feira, 121 novas mortes provocadas pelo vírus, elevando o total a 36.914.



País vizinho à Grã-Bretanha, a Irlanda não reportou nenhum óbito por covid-19 desde o dia 11 de março. O país soma 24.639 infectados e 1.608 mortes pela doença.



A Rússia consolidou sua posição como país europeu com o maior número de casos nesta segunda-feira, após reportar que 8.946 pessoas contraíram o novo coronavírus nas últimas 24 horas, o que fez o país ultrapassar a marca de 350 mil contaminações, com 353.427 casos. Os russos ainda confirmaram mais 92 mortes, para um total de 3.633 óbitos por covid-19.



Já a Itália, que vê sua taxa diária de mortes estabilizar abaixo dos 100, reportou 92 óbitos nesta segunda-feira, além de 300 novos casos. Ao todo, o governo italiano já contabilizou 32.877 mortes e 230.158 infecções durante a pandemia.