Trump ameaça Carolina do Norte com transferência de convenção republicana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta segunda-feira (25) transferir a convenção republicana, programada para o final de agosto na Carolina do Norte, se o governador democrata desse estado não garantir rapidamente a suspensão da proibição de grandes concentrações devido ao coronavírus.

"Milhares de republicanos entusiasmados planejam viajar para a Carolina do Norte em agosto. O governador deve dizer imediatamente se o local poderá ou não ser utilizado" em sua capacidade total, disse o presidente em sua conta no Twitter.

Trump buscará um segundo mandato de quatro anos no próximo 3 de novembro.

"Se este não for o caso, lamentavelmente seremos obrigados a encontrar outro lugar para a convenção republicana", enfatizou, insistindo que os "empregos e o desenvolvimento econômico" vinculados à organização do evento devem ser contemplados.

"Infelizmente, o governador democrata Roy Cooper ainda está em um estado mental de confinamento", lamentou o presidente americano, que tem insistido há várias semanas na necessidade de uma reabertura rápida da economia.

Embora essa convenção, programada para os dias 24 a 27 de agosto na cidade de Charlotte, não tenha um suspense real porque já se desconta que Trump será indicado como candidato, esses atos em massa são, com todo o seu folclore, tradicionalmente o destaque da vida política americana.

Em uma breve declaração na qual Trump não é mencionado, Roy Cooper enfatizou que as autoridades estaduais de saúde trabalham com o Comitê Nacional do Partido Republicano (RNC) sobre como organizar a convenção em Charlotte.

"A Carolina do Norte conta com dados e ciência para proteger a saúde e a segurança do nosso estado", acrescentou.

Apesar do tom ameaçador, Trump também destacou em sua série de tuítes sua simpatia pelo "maravilhoso estado da Carolina do Norte".

A Carolina do Norte entrou na fase 2 de seu plano de quarentena contra o coronavírus na semana passada, permitindo por exemplo que restaurantes abram com até 50% de sua capacidade, mas grandes reuniões ainda estão proibidas.