COVID-19: Rapaz é multado em R$2,3 mil por abraçar a namorada na Itália

(foto: Marco Lopez/Pixabay )

Um jovem italiano foi multado na cidade de Pavia, na região da Lombardia, por ter abraçado a namorada.



Tanto o rapaz quanto sua namorada estavam usando máscaras, mas foi o abraço repentino que criou o problema. O comportamento não é admitido pelas medidas atuais contra a propagação do novo coronavírus na cidade.



Os policiais, depois de verificarem que o casal moram juntos, sancionaram somente o rapaz.



As autoridades de Pavia e do resto da Lombardia intensificaram os controles. Diversas sanções foram impostas a pessoas que estavam sem máscaras ou que não respeitaram as medidas de distanciamento social.(ANSA)