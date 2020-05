Joe Biden faz primeira aparição pública desde março

O futuro candidato democrata à Casa Branca Joe Biden fez sua primeira aparição pública, nesta segunda-feira (25), desde o início do confinamento nos Estados Unidos, por ocasião de uma homenagem aos veteranos de guerra no feriado do Memorial Day.

Biden não aparecia publicamente desde 15 de março, quando participou em um debate contra seu ex-rival democrata, Bernie Sanders.

Desde então, o ex-vice-presidente foi forçado a passar o confinamento em sua residência, enquanto seu oponente, o presidente Donald Trump, está muito presente nas notícias e sai regularmente da Casa Branca.