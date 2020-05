Premier League votará autorização de treinos com contato

Os clubes da Premier League votarão nesta quarta-feira (27) uma eventual autorização de treinos coletivos com contato, após o governo britânico autorizar a "fase 2" do plano de retomada de competições esportivas no país.

Os jogadores e técnicos deverão ser consultados nesta terça-feira (26) antes que as propostas sejam submetidas à votação dos vinte clubes da Premier League na quarta, dia em que serão publicados os resultados da última série de testes de detecção da COVID-19.

Os clubes deverão também decidir esta semanas as medidas a serem tomadas em caso de testes positivos após a volta dos treinos coletivos.

Os vinte clubes da Premier League retomaram os treinos em pequenos grupos na semana passada, respeitando a distância física.

"Com o que acontece na Alemanha (duas rodadas já foram disputadas desde o reinício da Bundesliga), não tenho dúvida de que os clube votarão para tentar passar para a fase 2", declarou à emissora Sky Sports o ex-jogador do Liverpool Jamie Redknapp.

"É também possível que vários jogadores não concordem, o que é direito deles, mas com o sucesso na Alemanha, e apesar de não ter torcida nos estádios, ficaria muito surpreso se a retomada de treinos coletivos não seja aprovada" na votação, completou.

Alguns jogadores se mostraram temerosos com a possibilidade de serem contaminados pelo coronavírus com os treinos coletivos, como o francês N'Golo Kanté, do Chelsea, e Troy Deeney, do Watford.

O ministro dos Esportes, Nigel Huddleston, explicou no domingo (24) que a implementação da Fase 2 seria "destinada a limitar os riscos de lesão e proteger a saúde e segurança de todas as pessoas envolvidas".

"Estes treinos começarão primeiro em pequenos grupos de 2 ou 3 atletas, antes de serem ampliados eventualmente para 4 e 12 e, por último, para todo o elenco", adiantou o governo.

Na Premier League, somente 8 jogadores ou membros das comissões técnicas deram positivo para coronavírus (de 1.744 pessoas testadas), o que fortalece o plano de retomar a competição em meados de junho.

A Premier League esperava inicialmente, seguindo o 'Project Restart' (Projeto Recomeço), retomar a competição a partir de 12 de junho. Após alguns contratempos, a nova meta é fazer a bola rolar a partir de 19 de junho.

Jogadores e técnicos defenderam não retomar o torneio antes de final de junho, com o objetivo de oferecer mais tempo para treinos e minimizar os riscos de lesões após uma pausa tão longa. A Premier League está suspensa desde 9 de março.