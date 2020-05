Mianmar apresenta à CIJ primeiro relatório sobre genocídio de rohingyas

Mianmar apresentou um primeiro relatório sobre as medidas adotadas para impedir um eventual genocídio contra a minoria rohingya, cumprindo uma ordem da Corte Internacional de Justiça (CIJ), anunciou o mais alto órgão jurídico da ONU nesta segunda-feira.

Cerca de 600.000 membros dessa minoria ainda estão no estado de Rakhain (sudoeste), enquanto cerca de um milhão vive em campos de refugiados lotados e insalubres no vizinho Bangladesh, fugindo das atrocidades cometidas pelo Exército birmanês e pelas milícias budistas desde 2017, descritas como "genocídio" pelos investigadores da ONU.

A CIJ ordenou em janeiro que Mianmar tomasse "todas as medidas ao seu alcance" para impedir o genocídio, solicitando a apresentação de um relatório em 23 de maio e outros a cada seis meses.

Mianmar apresentou seu primeiro relatório em 22 de maio, informou o CIJ, com sede em Haia, em um tuíte nesta segunda-feira. No entanto, nenhum detalhe de seu conteúdo foi divulgado.

O caso foi levado à CIJ pela Gâmbia, que acusa Mianmar de violar a Convenção das Nações Unidas para a Prevenção e Punição de Crimes de Genocídio.

O relatório birmanês permanecerá confidencial até que os juízes decidam publicá-lo, disse um porta-voz à AFP.

As autoridades birmanesas "nada fizeram para melhorar as condições de vida dos rohingyas confinados no estado de Rakhain, onde continuam sob um regime opressivo e genocida", denunciou a organização birmanesa Rohingya UK (BROUK) nesta segunda-feira.

"Não se enganem: o genocídio contra os rohingyas continua inabalável em Mianmar", disse Tun Khin, presidente da BROUK, em comunicado, pedindo aos magistrados da CIJ que tornem público o relatório.