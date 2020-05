Liga japonesa de basebol começará em 19 de junho com portões fechados

A liga profissional de basebol do Japão começará a ser disputada sem público em 19 de junho, após ser adiada por três meses devido à pandemia do coronavírus, informou o Ministério dos Esportes do país nesta segunda-feira (25), quando foi decretado o fim do estado de emergência nacional.

A liga espera que a volta da competição sirva para elevar o ânimo do público e dar o exemplo para outros esportes paralisados pela pandemia.

"Estamos felizes em anunciar nossa decisão de começar a temporada", anunciou o comissário Atsushi Saito em comunicado. "Mas também somos conscientes de que o mais importante é que operemos com cuidado para proteger a saúde dos jogadores, das comissões técnicas e de suas famílias, com uma preparação minuciosa".

O basebol é o primeiro esporte profissional do Japão a anunciar seu retorno desde que o país foi paralisado pela pandemia em março.

A propagação do coronavírus obrigou o adiamento para 2021 dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

O basebol terá uma temporada reduzida com 120 jogos. A atividade começará com uma série de amistosos que serão disputados entre 2 e 14 de junho.

O anúncio da volta do basebol profissional chega após o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, decretar o fim do estado de emergência em Tóquio e na região de Hokkaido, ao norte, muito afetada pela pandemia.

O Japão conseguiu que o número de novos casos de coronavírus diminuísse nas últimas semanas, com Tóquio registrando apenas um punhado de contaminações nos últimos dias.

No total, o Japão soma 16.581 casos de coronavírus e 830 mortes.