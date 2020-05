Haaland contra Lewandowski, um duelo geracional de luxo

O jovem prodígio Erling Haaland contra o veterano ídolo Robert Lewandowski: o clássico entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique desta terça-feira (26) pela Bundesliga colocará frente a frente os dois artilheiros da temporada na Liga dos Campeões.

A simetria parece absoluta, com 41 gols marcados nesta temporada em 35 jogos, levando em consideração todas as competições.

Mas se tem algo que os diferencia são suas trajetórias, com o artilheiro polonês de 31 anos brilhando há várias temporadas, enquanto que o norueguês de apenas 19 anos explodiu no cenário internacional em 2019-2020.

Há diferenças evidentes entre os dois atacante, mas também pontos em comum.

- Estatísticas impressionantes -

Ambos apresentam números incríveis nesta temporada. Na Liga dos Campeões, suspensa desde março devido ao coronavírus, Lewandowski domina a artilharia com 11 gols, enquanto que Haaland é o segundo com 10 gols, oito deles marcados na fase de grupo, quando ainda defendia o Salzburg. Haaland, porém, não terá mais como balançar as redes na competição internacional, já que o Dortmund foi eliminado pelo Paris Saint-Germain nas oitavas de final.

Na Bundesliga, Lewandowski domina amplamente a tabela (27 gols em 25 jogos). Haaland marcou 10 gols, mas só jogou 10 jogos na competição alemã desde que chegou da Áustria.

A vantagem do jovem norueguês está na média de gols: um a cada 69 minutos em campo, contra um a cada 82 minutos para Lewandowski.

A nove temporadas disputantes a Bundesliga, Lewandowski foi o artilheiro da competição quatro vezes.

- Atuações memoráveis -

O ápice da carreira de Lewandowski foram os quatro gols que marcou contra o Real Madrid, quando ainda vestia a camisa do Borussia Dortmund, no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões 2012-2013.

Na Bundesliga, seus cinco gols em menos de dez minutos contra o Wolfsburg, já defendendo as cores do Bayern, em setembro de 2015, também ainda repercutem.

Haaland é o primeiro jogador com menos de 20 anos a marcar em seus cinco primeiros jogos da Champions. Em setembro, se tornou, aos 19 anos e 58 dias, o terceiro jogador mais jovem a marcar três gols na competição continental. Somente Raúl González (Real Madrid) e Wayne Rooney (Manchester United) foram mais precoces.

Seus sete gols nos três primeiros jogos na Bundesliga, em janeiro, iniciaram uma verdadeira 'Haalandmania' na Alemanha.

- Dortmund como trampolim -

Há anos, o Borussia Dortmund é um lugar de descobrimento de joias do futebol, como mostram os casos de Ousmane Dembélé, Shinji Kagawa ou Pierre-Emerick Aubameyang.

Lewandowski também foi uma delas. O atacante foi contratado quando tinha 20 anos por 4,5 milhões de euros junto ao Lech Poznan polonês. Com o Borussia, foi bicampeão alemão e vice-campeão europeu, antes de se transferir em 2014 ao Bayern.

Haaland chegou a Dortmund com 19 anos, após uma primeira metade de temporada impressionante no Salzburg. O contrato com o Borussia é até 2024.

Os dois têm em comum o fato de não terem nascido em países que são potencias do futebol, o que, a priori, torna praticamente impossível as chances de conquistarem um grande título (Copa do Mundo ou Eurocopa) por suas seleções.

- Rigor e profissionalismo -

Os dois são estrelas dentre de campo, mas muito discretos fora dele, longe da imagem de ostentação ou de vida desenfreada de outros grandes nomes do esporte.

"Ele é um desses garotos que se entregam a fundo nos treinos", elogiou o veterano zagueiro do Borussia Dortmund Mats Hummels sobre Haaland, afirmando que o rendimento do norueguês "não se deve à sorte".

Lewandowski é considerado há anos um exemplo de profissionalismo.

"Em sua cabeça ele só pensa em se alimentar bem, dormir bem, em treinar 24 por dia", revelou o técnico espanhol Josep Guardiola, que comandou o Bayern entre 2014 e 2016.

A dieta de Lewandowski é controlada por sua 'personal trainer', a esposa Anna, uma ex-atleta polonesa de karatê.