Borussia Dortmund-Bayern, um 'Klassiker' sem público no topo da tabela

Pela primeira vez na história, o 'Klassiker' desta terça-feira (26) entre Borussia Dortmund (2º) e Bayern de Munique (1º) será disputado com portões fechados, na abertura da 28ª rodada da Bundesliga, a terceira desde a retomada da competição após a suspensão devido ao coronavírus.

Nas duas rodadas disputadas após a volta da competição, tanto Bayern como Borussia Dortmund venceram seus jogos, o que manteve a diferença entre os rivais em quatro pontos a favor do gigante da Baviera.

O resultado do clássico alemão desta terça-feira condicionará obrigatoriamente o panorama da Bundesliga, que se aproxima da reta final.

Uma vitória do Bayern aproximaria os bávaros de um oitavo título alemão consecutivo, enquanto que um triunfo do Borussia Dortmund recolocaria grande dose de emoção no campeonato.

Em condições normais, a torcida do Borussia Dortmund e sua famosa 'Muralha Amarela' se tornam um 12º jogador em grandes jogos como o desta terça, mas, desta vez, a equipe local não poderá contar com seu apoio, já que todos os jogos da Bundesliga são disputados com portões fechados, uma medida de segurança para evitar aglomerações.

"É claro que gostamos quando tem torcida. Não há nada mais bonito do que jogar com torcida estas partidas contra o Dortmund na Allianz Arena ou em Dortmund", admitiu o atacante do Bayern Thomas Müller. "Mas é nosso trabalho e vamos mostrar que mesmo sem torcida somos capazes de jogar o futebol com paixão", concluiu.

O técnico do Bayern, Hansi Flick, afirmou que o objetivo é "não sofrer gol" em Dortmund.

Um dos pontos de maior interesse do clássico é o duelo entre duas das maiores estrelas da Bundesliga, o jovem norueguês Erling Haaland (Borussia Dortmund) e o polonês Robert Lewandowski (Bayern de Munique), artilheiro do campeonato com 27 gols e que voltará a medir forças com seu ex-clube.

- Perseguidores na cola -

No primeiro turno, o Bayern goleou por 4 a 0 o Borussia em Munique, em novembro.

Em Dortmund, os torcedores preferem lembrar da vitória de sua equipe por 2 a 0 sobre o Bayern na Supercopa da Alemanha, em agosto, ou o triunfo por 3 a 0 sobre os bávaros em novembro de 2018.

A principal dúvida para a partida no Borussia Dortmund é o zagueiro Mats Hummels, ex-Bayern e que foi substituído no intervalo da vitória por 2 a 0 de sábado sobre o Wolfsburg com dores no tendão de Aquiles.

"Com Mats as coisas vão bem. É preciso olhar a curto prazo, mas há 99% de chance de que ele jogue", afirmou nesta segunda-feira o técnico do Borussia Dortmund, Lucien Favre.

O técnico suíço revelou que o meia belga Axel Witsel e o atacante inglês Jadon Sancho também melhoraram das lesões e têm boas chances de jogar o clássico.

Atento ao duelo entre os dois primeiros colocados estará o pelotão de perseguidores, conscientes de que as diferenças que os separaram não são intransponíveis.

O RB Leizpig é o terceiro colocado, a três pontos de distância do Borussia Dortmund e a sete do Bayern. A equipe da extinta RDA recebe na quarta-feira (27) o Hertha Berlim (11º).

O Leipzig conta com a plena forma do atacante Timo Werner, autor de três gols na vitória de domingo por 5 a 0 sobre o Mainz.

Já o Bayer Leverkusen (4º) e o Borussia Mönchengladbach (5º), a apenas um e dois pontos de distância do Leipzig, encaram nesta terça-feira Wolfsburg (6º) e Werder Bremen (17º), respectivamente.

- Programação e resultados da 28ª rodada do Campeonato Alemão:

- Terça-feira:

(13h30) Borussia Dortmund - Bayern de Munique

(15h30) Werder Bremen - B. Moenchengladbach

Eintracht Frankfurt - Freiburg

Bayer Leverkusen - Wolfsburg

- Quarta-feira:

(13h30) RB Leipzig - Hertha Berlim

(15h30) Augsburg - Paderborn

1. FC Union Berlim - Mainz

Fortuna Dusseldorf - Schalke 04

Hoffenheim - Colônia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 61 27 19 4 4 80 28 52

2. Borussia Dortmund 57 27 17 6 4 74 33 41

3. RB Leipzig 54 27 15 9 3 68 27 41

4. Bayer Leverkusen 53 27 16 5 6 52 32 20

5. B. Moenchengladbach 52 27 16 4 7 53 34 19

6. Wolfsburg 39 27 10 9 8 36 33 3

7. Freiburg 37 27 10 7 10 35 37 -2

8. Schalke 04 37 27 9 10 8 33 43 -10

9. Hoffenheim 36 27 10 6 11 36 47 -11

10. Colônia 34 27 10 4 13 43 49 -6

11. Hertha Berlim 34 27 9 7 11 39 48 -9

12. Augsburg 30 27 8 6 13 40 54 -14

13. 1. FC Union Berlim 30 27 9 3 15 32 47 -15

14. Eintracht Frankfurt 28 26 8 4 14 41 49 -8

15. Mainz 27 27 8 3 16 36 60 -24

16. Fortuna Dusseldorf 24 27 5 9 13 29 52 -23

17. Werder Bremen 21 26 5 6 15 29 59 -30

18. Paderborn 18 27 4 6 17 31 55 -24