Grupo de imprensa neozelandês Stuff é vendido por 1 dólar

O grupo de imprensa neozelandês Stuff Limited, com problemas financeiros, foi vendido por 1 dólar local simbólico a seu CEO, Sinead Boucher - anunciou seu proprietário australiano, o grupo Nine Entertainment, nesta segunda-feira (25).

O grupo Nine informou que Boucher vai adquirir a empresa por um dólar neozelandês (US$ 0,60).

O Stuff controla o site de notícias mais popular do arquipélago, stuff.co.nz, bem como o "Dominion Post", de Wellington, e a Christchurch Press.

"A venda do Stuff deve ser concluída em 31 de maio", afirmou o grupo Nine em um comunicado à Bolsa de Valores da Austrália.

Boucher ingressou na "Press" como jornalista em 1993 e passou a maior parte de sua carreira no grupo. Ele falou de uma "nova era" para o Stuff.

"É genial assumir o controle do nosso futuro com a transferência para a propriedade local e a oportunidade de construir mais com a confiança dos neozelandeses, os quais contam conosco para informação local e nacional e entretenimento todos os dias", disse Boucher.