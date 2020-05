Japão retira emergência por coronavírus em Tóquio e outras áreas

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, retirou hoje o estado de emergência que havia sido declarado em função da pandemia de coronavírus em Tóquio e em quatro outras áreas, pondo fim à imposição de restrições no território nacional.



Especialistas de uma equipe formada pelo governo aprovaram o fim da emergência em Tóquio e nas áreas vizinhas de Kanagawa, Chiba e Saitama, assim como em Hokkaido, ao norte. Essas regiões continuavam sob emergência, depois de os bloqueios terem sido removidos na maior parte do Japão em meados deste mês.



Com cerca de 16,6 mil infecções por coronavírus e 850 mortes, o Japão conseguiu evitar os grandes surtos da doença que EUA e Europa têm registrado, apesar de suas restrições mais leves. Fonte: Associated Press.