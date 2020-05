A Coreia do Norte debateu novas medidas para fortalecer sua "dissuasão nuclear" durante uma reunião presidida pelo líder Kim Jong Un, anunciou a agência de notícias oficial KCNA no domingo (noite de sábado no Brasil).

"Novas medidas foram apresentadas durante a reunião para fortalecer a dissuasão nuclear militar do país e colocar as forças armadas estratégicas em alerta", informou a agência de imprensa norte-coreana.