Premier League tem dois novos casos positivos de coronavírus

A Premier League anunciou neste sábado dois novos casos positivos para o coronavírus entre as 996 pessoas testadas nos últimos três dias, dentro das tentativas do campeonato de ser retomado em junho.

"Jogadores ou membros da comissão técnica que testaram positivo se isolarão por um período de sete dias", afirmou a Premier League (EPL), interrompida desde meados de março pela pandemia de COVID-19, em um comunicado.

Seis pessoas já haviam testado positivo na série de testes anterior, realizada em 17 e 18 de maio entre 748 pessoas.

A Premier League não forneceu os nomes das pessoas que testaram positivo ou do clube ao qual pertencem.

Na sexta-feira, o chefe da Premier League, Richard Masters, disse estar "confiante" na retomada do campeonato inglês em junho, apesar da ameaça da COVID-19.

Ele não informou uma data específica, mas a Premier League esperava inicialmente, em seu "Project Restart", retomar os jogos a partir de 12 de junho. Também citou a data de 19 de junho como uma possibilidade para o retorno da liga inglesa.

Entre as principais ligas europeias, a França é a única que já decidiu sua suspensão definitiva.

A Bundesliga alemã voltou no fim de semana passado e a LaLiga espanhola foi autorizada a retornar na semana de 8 de junho, conforme anunciado neste sábado pelo presidente do governo do país, Pedro Sánchez.