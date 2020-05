Menos de 100 mortes por COVID-19 no estado de Nova York em 24 horas

O número de mortes por COVID-19 no estado de Nova York caiu para 84 nas últimas 24 horas, o número mais baixo desde 24 de março, anunciou neste sábado o governador Andrew Cuomo.

"São boas notícias", disse Cuomo durante sua entrevista coletiva diária.

Tanto o número de hospitalizações quanto as infecções e o número de pessoas nas unidades de tratamento intensivo continuam a diminuir, afirmou o governador.

"Eu sempre disse a mim mesmo que tinha que ficar abaixo de 100. Isso mostra que estamos progredindo", disse.

Na primeira quinzena de abril, quando o pico da pandemia foi atingido neste estado, o mais afetado no país, as autoridades registraram mais de mil mortes por dia.

Uma parte do estado em que o vírus mostra um nível mais baixo de atividade começou a sair do confinamento, mas as restrições permanecem em vigor na cidade de Nova York.

As praias da metrópole continuarão fechadas neste fim de semana prolongado, para o feriado do Memorial Day na segunda-feira, uma data que tradicionalmente marca o início da temporada de verão nos Estados Unidos.

Em outras áreas deste e de outros estados costeiros, as praias serão abertas, geralmente com cartazes indicando a obrigatoriedade da distância física.

Na noite de sexta-feira, após uma ação judicial, Cuomo autorizou as reuniões de até dez pessoas.