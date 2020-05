Coronavírus: Nova York registra 84 novas mortes, menor número desde 24 de março

O Estado americano de Nova York registrou 84 mortes pela covid-19 entre a sexta-feira (22) e este sábado. Foi o menor número desde 24 de março, e também a primeira vez desde aquela data em que foram menos de 100 as mortes registradas em um único dia. O número vem durante o fim de semana anterior ao feriado do Memorial Day, na segunda (25).



Ontem, o governador Andrew Cuomo assinou um decreto permitindo aglomerações de 10 pessoas ou menos, sob a condição de que elas mantenham distância entre si ou utilizem máscaras. Além disso, as praias da cidade de Nova York também estão abertas neste sábado, embora não seja permitido nadar.



Nos Estados Unidos, segundo o Centro de Controle e Prevenção a Doenças (CDC, na sigla em inglês), foram 24.268 novos casos entre ontem e hoje, e 1.852 novas mortes. No país, já são 1,595 milhão de casos e 96.002 mortes. Os EUA são o país com os maiores números de casos e de mortes no mundo.



Na Espanha, foram 361 novos casos da doença entre ontem e hoje, levando o total a 235.290, segundo o Ministério da Saúde do país. 48 mortes foram adicionadas às estatísticas; com isso, o número de óbitos no país chegou a 28.678.



Ainda na Europa, a Itália teve 669 novas confirmações de casos de covid-19, e com isso, o número chegou a 229.327. 119 mortes foram registradas nas últimas 24 horas, elevando o total a 32.735 óbitos. Segundo a Defesa Civil italiana, há 8.695 pessoas no país hospitalizadas com sintomas da doença causada pelo novo coronavírus, redução de 262 pacientes em um dia.



Já na França, o número de internados neste sábado é de 17.987, ante 19.432 pessoas uma semana antes. 1.665 pacientes estão em unidades de tratamento intensivo, 36 a menos do que na sexta. De acordo com o Ministério da Saúde francês, os dados de novos casos e novas mortes estarão disponíveis apenas na segunda.