Borussia Dortmund vence Wolfsburg por 2 a 0 e mantém pressão sobre Bayern

O Borussia Dortmund conseguiu neste sábado sua segunda vitória em dois jogos desde o reinício da Bundesliga há uma semana, desta vez derrotando por 2 a 0 o Wolfsburg, fora de casa, na na Volkswagen Arena, pela 27ª rodada do campeonato.

O jogador português Raphael Guerreiro abriu o placar aos 32 minutos, aproveitando um bom passe de Thorgan Hazard, e no segundo tempo (78) o hispano-marroquino Achraf Hakimi, com um chute cruzado na área após receber de Jadon Sancho, garantiu a vitória na partida, que assim como as demais, foi disputada segundo o protocolo sanitário e sem a presença do público nas arquibancadas.

O sexto colocado Wolfsburg terminou com dez homens devido à expulsão de Felix Klaus na reta final do jogo (80).

Graças a essa vitória na Volkswagen Arena, a equipe amarela, em segundo lugar, ficou provisoriamente a apenas um ponto do líder Bayern de Munique, momentos antes do gigante da Baviera enfrentar em casa o Eintracht Fráncfort (13º).

O Borussia Dortmund continua em seu caminho impecável desde que a Bundesliga recomeçou após a vitória por 4 a 0 sobre o Schalke 04 no sábado passado, no 'derby do Vale do Ruhr', em que Raphael Guerreiro se destacou marcando duas vezes.

Desde o retorno do campeonato alemão, o Dortmund venceu seus dois jogos e não sofreu nenhum gol.

Levando em conta os duelos antes da Bundesliga em meados de março devido à pandemia, a equipe de Lucien Favre conquistou nove vitórias em suas últimas dez partidas no campeonato.

Tudo isso antes do importante jogo de terça-feira, no 'Klassiker', no qual o Borussia Dortmund receberá o Bayern de Munique.

Nos demais duelos deste sábado, o Bayer Leverkusen se destacou, subindo para a terceira posição ao vencer fora de casa por 3 a 1 o Borussia Mönchengladbach, que ocupava exatamente esse último lugar do pódio e agora fica em quarto lugar, um ponto atrás de seu adversário deste sábado.

O herói da visita de Bayer Leverkusen ao Borussia Park foi Kai Havertz, com dois gols marcados.

O RB Leipzig, agora quinto e dois pontos atrás do Bayer Leverkusen, poderá voltar ao terceiro lugar se vencer no domingo, o Mainz (15º).

Na parte de baixo da tabela, o Werder Bremen (17º) conquistou uma vitória importante de 1 a 0 sobre o Freiburg (7º) fora de casa, apesar de permanecer em penúltimo, na zona de rebaixamento.

Enquanto isso, o lanterna Paderborn (18º) empatou em 1 a 1 em casa com o Hoffenheim (9º).

--- Programação e resultados da 27ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Hertha Berlim - Union Berlin 4 - 0

- Sábado:

Wolfsburg - Borussia Dortmund 0 - 2

Freiburg - Werder Bremen 0 - 1

B. Moenchengladbach - Bayer Leverkusen 1 - 3

Paderborn - Hoffenheim 1 - 1

Bayern de Munique - Eintracht Frankfurt

- Domingo:

(08h30) Schalke 04 - Augsburg

(10h30) Mainz - RB Leipzig

(13h00) Colônia - Fortuna Dusseldorf

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 58 26 18 4 4 75 26 49

2. Borussia Dortmund 57 27 17 6 4 74 33 41

3. Bayer Leverkusen 53 27 16 5 6 52 32 20

4. B. Moenchengladbach 52 27 16 4 7 53 34 19

5. RB Leipzig 51 26 14 9 3 63 27 36

6. Wolfsburg 39 27 10 9 8 36 33 3

7. Freiburg 37 27 10 7 10 35 37 -2

8. Schalke 04 37 26 9 10 7 33 40 -7

9. Hoffenheim 36 27 10 6 11 36 47 -11

10. Hertha Berlim 34 27 9 7 11 39 48 -9

11. Colônia 33 26 10 3 13 41 47 -6

12. Union Berlin 30 27 9 3 15 32 47 -15

13. Eintracht Frankfurt 28 25 8 4 13 39 44 -5

14. Augsburg 27 26 7 6 13 37 54 -17

15. Mainz 27 26 8 3 15 36 55 -19

16. Fortuna Dusseldorf 23 26 5 8 13 27 50 -23

17. Werder Bremen 21 26 5 6 15 29 59 -30

18. Paderborn 18 27 4 6 17 31 55 -24