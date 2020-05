França planeja iniciar temporada 2020-2021 da Ligue 1 no dia 23 de agosto

O conselho de administração da Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP) "marcou o início dos campeonatos da Ligue 1 e Ligue 2, respectivamente, para os dias 23 e 22 de agosto de 2020", indica um plano da entidade.

No documento, consultado no sábado pela AFP, a LFP especifica que é apenas um calendário provisório, enquanto são aguardados os anúncios que a Uefa deve fazer sobre suas competições europeias no próximo comitê executivo em 17 de junho.

"Após consulta às emissoras Médiapro, Canal + e beIN Sports, as datas de início da temporada podem ser marcadas para 22 de agosto para a Ligue 2 e 23 de agosto para a Ligue 1", escreve o organismo.

Entre os grandes campeonatos da Europa, a França é a única em que a temporada foi encerrada permanentemente, por decisão do governo.

A Bundesliga foi retomada no final de semana passada e a LaLiga deve reiniciar na semana de 8 de junho. As negociações continuam na Itália e na Inglaterra.

O destino da final da Copa da Liga (entre PSG e Lyon) e da Copa da França (entre PSG e Saint-Étienne), permanece no ar.