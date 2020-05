Liga espanhola será retomada na semana de 8 de junho, anuncia Pedro Sánchez

A Liga espanhola de futebol vai recomeçar na semana de 8 de junho, depois de quase três meses interrompida devido à crise do coronavírus, anunciou o presidente do governo, Pedro Sánchez, neste sábado.

"Na semana de 8 de junho será autorizada a retomada das principais competições esportivas e profissionais e, em particular, da Liga profissional de futebol", anunciou Pedro Sánchez em entrevista coletiva.

"A Espanha fez o que deveria fazer e agora novos horizontes estão se abrindo para todos. Chegou a hora de recuperar muitas das atividades diárias. A partir de 8 de junho, a LaLiga voltará ao futebol", acrescentou.

Mais de dois meses após a suspensão da Liga devido à pandemia de COVID-19, os jogadores começaram a treinar em pequenos grupos, com o objetivo de se prepararem para uma eventual retomada no próximo mês.

O presidente da LaLiga, Javier Tebas, disse que a data preferida para a retomada é sexta-feira, 12 de junho, então o anúncio de Sánchez significa que o governo espanhol deu sinal verde.

Os clubes têm onze rodadas para finalizar a temporada, com o objetivo de conclui-la no final de julho.

Um calendário apertado que os forçará a jogar durante a semana, além de sexta, sábado e domingo, com portões fechados, com apenas 197 pessoas autorizadas a participar dos jogos, de acordo com o protocolo preparado pela LaLiga.